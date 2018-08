Stuttgart Die Lusthaus-Ruine wird saniert

Von Martin Haar 08. August 2018 - 14:52 Uhr

Die Lusthaus-Ruine im Schlossgarten. Foto: Haar

Der Zahn der Zeit nagt an der Lusthaus-Ruine im Schlossgarten. Daher wird sie derzeit vor dem Verfall bewahrt. Die Restaurierungsarbeiten werden einige Wochen dauern.

Stuttgart - Eigentlich steht der letzte Rest des Lusthauses nicht dort, wo es erbaut wurde. Nämlich an dem Platz, wo sich heute das Kunstgebäude neben dem Neuen Schloss befindet. So können Passanten im Schlossgarten an den Treppen und Mauerresten nur erahnen, dass es sich um eines der prächtigsten Gebäude Ende des 16. Jahrhunderts gehandelt haben soll, ehe es im Jahr 1844 abgerissen wurde. Nun nagt der Zahn der Zeit an den Überresten des Festgebäude, das weiland in den herzoglichen Gärten stand.

„Der Rostschutz der Metallteile an der Lusthausruine muss teilweise erneuert werden“, erklärt ein Sprecher des Landes. Damit sicher gearbeitet werden könne, steht beim Altan (der vordere Anbau) ein Gerüst. Die restauratorischen Arbeiten sollen jedoch in wenigen Wochen abgeschlossen sein.