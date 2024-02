Stuttgart-Degerloch: Mann überfällt Kellnerin und erbeutet mehrere Hundert Euro – Frau verletzt

1 Die Polizei geht von mindestens zwei Tätern aus und sucht nach Zeugen, die Hinweise zur Tat geben können. (Symbolbild) Foto: dpa/Carsten Rehder

Am Mittwochabend überfällt ein Unbekannter in Stuttgart-Degerloch eine Kellnerin in einem Restaurant und klaut mehrere Hundert Euro Bargeld. Die Polizei geht von mindestens zwei Tätern aus und sucht nach Zeugen.











Am Mittwochabend hat ein noch unbekannter Mann eine Kellnerin in der Jahnstraße in Stuttgart-Degerloch überfallen und mehrere Hundert Euro erbeutet. Wie die Polizei mitteilte, soll der Täter das Restaurant gegen 18.15 Uhr betreten haben. Er sei auf eine 56 Jahre alte Kellnerin zugegangen, habe sie zur Seite gestoßen und ihren Geldbeutel an sich genommen. Anschließend trat er nach der Frau, flüchtete aus dem Restaurant und stieg in einen schwarzen Kleinwagen, der in Richtung Fernsehturm davon fuhr.