1 Unbekannte hebelten die Terrassentür auf und gelangten so in eine Wohnung in Degerloch (Symbolbild). Foto: Silvia Marks/dpa-tmn/Silvia Marks

Unbekannte brechen in Stuttgart-Degerloch in eine Wohnung ein und stehlen Bargeld und Gold im Wert von mehreren tausend Euro. Die Polizei sucht Zeugen.











Link kopiert



Unbekannte sind am Samstag in zwei Wohnungen eines Mehrfamilienhauses am Figarostraße in Stuttgart-Degerloch eingebrochen und haben Geld und Wertsachen gestohlen. Nach Angaben der Polizei hebelten die Täter an beiden Wohnungen zwischen 13 Uhr und 19.30 Uhr die Terrassentür auf und durchwühlten im Inneren Schränke und Kommoden.