Stuttgart Bundespolizei rührt mit Weihnachtsfilm

Von red 24. Dezember 2018 - 15:39 Uhr

Weihnachten im Einsatz statt mit der Familie unter dem Tanenbaum – so geht es vielen Menschen an Weihnachten. Foto: Screenshot

Für alle, die während der Feiertage im Einsatz sind: Die Bundespolizei rührt derzeit auf Youtube und Twitter mit einem Weihnachtsfilm. Gedreht wurde unter anderem am Stuttgarter Hauptbahnhof.

Stuttgart - Einfach mal „Danke“ sagen – an alle Menschen, die an Weihnachten ihr gemütliches Zuhause im Kreis der Familie gegen ihren Arbeitsplatz tauschen und damit für andere da sind. Das hat sich die Bundespolizei in Baden-Württemberg gedacht und einen rührenden Weihnachtsfilm ins Netz gestellt: „Heilige Nacht(schicht).

Das kommt sichtlich gut an – bei Youtube gab es bereits schon fast 2000 Likes und auch bei Twitter regnete es Herzchen.

Dazu gab es viel Lob und vor allem Dank für den täglichen Einsatz. „Passt gut auf Euch auf“, heißt es von vielen Seiten.