Demo in Stuttgart Bürger protestieren gegen Feinstaubbelastung

Von red/dpa/lsw 31. Dezember 2017 - 18:10 Uhr

Am Neckartor in Stuttgart ist die Feinstaubbelastung besonders hoch. Foto: dpa

In Stuttgart wollen Bürger am Neujahrstag gegen die Feinstaubbelastung am Neckartor demonstrieren. Während der Veranstaltung wird die Bundesstraße 14 gesperrt.

Stuttgart - Am Neujahrstag wollen Bürger in Stuttgart aus Protest gegen die Feinstaubbelastung am Neckartor auf die Straße gehen. Die Veranstalter erwarten laut Angaben der Stadt zu der Demonstration am Montag (13.30 Uhr) rund 500 Teilnehmer. Die Bundesstraße 14 soll stadteinwärts gesperrt werden. Zu der Demo rief das parteifreie Bündnis Stuttgart Ökologisch Sozial (SÖS) auf. Das Neckartor gilt wegen hoher Feinstaubwerte als schmutzigste Kreuzung Deutschlands.

Zudem tobt ein Streit um Fahrverbote. Um die Schadstoffe am Neckartor zu reduzieren, muss der Verkehr an Tagen mit hoher Belastung zur Not mit Fahrverboten verringert werden, hatte das Verwaltungsgericht Stuttgart kürzlich entschieden. Bleibt das Land wie angekündigt bis Ende April 2018 untätig, droht ein Zwangsgeld.

In unserem Video sehen Sie zehn Fakten zum Feinstaub: