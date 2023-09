13 In Stuttgart-Feuerbach stand Samstagnacht eine Pizzeria in Flammen. Foto: KS-Images.de / Andreas Rometsch/Andreas Rometsch

Die Feuerwehr Stuttgart wird mitten in der Nacht zu einem Brand in einer Pizzeria in Stuttgart-Feuerbach gerufen.











Alarm in Stuttgart-Feuerbach in der Nacht auf Sonntag: Kurz nach 2 Uhr wurde ein Löschzug der Feuerwehr Stuttgart zu einem Brand in einer Pizzeria in der Stuttgarter Straße in Stuttgart-Feuerbach gerufen.