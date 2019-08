4 Ein Unfall in Botnang hat am Dienstagabend für Behinderungen auf der Linie U2 gesorgt. Foto: Fotoagentur Stuttgart

Weil eine Autofahrerin in Botnang vermutlich das Warnsignal des nahenden Zuges übersehen hat, krachen am Dienstagabend ein Pkw und eine Stadtbahn zusammen. Der Unfall wirkt sich auch auf die Verbindung der U2 aus.

Stuttgart-Botnang - Am Dienstagabend gegen 19.30 Uhr ist eine Autofahrerin in Stuttgart-Botnang mit einer Stadtbahn zusammengestoßen. Dabei wurde die Frau leicht verletzt. Nach ersten Angaben der Polizei hatte die Fahrerin das Warnsignal der Stadtbahn am Kreisverkehr an der Reger-/Schumannstraße übersehen.

Wegen des Unfalls konnte die Linie U2 zwischen den Haltestellen Lindpaintnerstraße und Botnang nicht durchgängig fahren. Ein Ersatzverkehr wurde zeitweise eingerichtet. Die Höhe des entstandenen Sachschadens ist noch nicht bekannt.

