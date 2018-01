Stuttgart BMW fährt gegen Stadtbahn

Von red 02. Januar 2018 - 17:52 Uhr

Bei einem Zusammenstoß zwischen einem Pkw und einer Stadtbahn in Stuttgart-West ist am Dienstag ein hoher Schaden entstanden. Der Autofahrer hatte die Bahn offenbar übersehen.





Stuttgart - Beim Zusammenstoß eines Pkw mit einer Stadtbahn ist am Dienstag in der Schlossstraße im Stuttgarter Westen ein Schaden von rund 10 000 Euro entstanden, verletzt wurde aber offenbar niemand.

Nach Angaben der Polizei fuhr der 38-jährige BMW-Fahrer gegen 12.30 Uhr auf der Schlossstraße in Richtung Stadtmitte. Der Mann wollte verbotenerweise nach links in die Silberburgstraße abbiegen. Er übersah offenbar die in gleiche Richtung fahrende Stadtbahn der Linie U 34 und stieß mit dieser zusammen. Während der Unfallaufnahme kam es zu Verkehrsbehinderungen.