1 Am Olgaeck stieg der Betrunkene wieder aus der Bahn. Foto: Lichtgut/Max Kovalenko

Gemütlich läuft ein 25-Jähriger in Stuttgart auf den Gleisen in Richtung Dobelstraße. Von einer Stadtbahn, die sich direkt hinter ihm befindet, lässt sich der junge Mann nicht einschüchtern.

Stuttgart - Im Alkoholrausch passieren manchmal Dinge, die einem am nächsten Morgen richtig peinlich sein können. Doch was dieser junge Mann am frühen Freitagmorgen in Stuttgart gemacht hat, übertrifft wohl vieles. Der 25-Jährige ist laut Polizei an der Hohenheimer Straße in Stuttgart rund 250 Meter auf den Gleisen vor einer Stadbahn hergelaufen. An der Haltestelle Bopser betrat er gegen 4.15 Uhr die Stadtbahngleise und stellte sich vor eine Bahn der Linie U6.

Mann muss mit Anzeige rechnen

Dann spazierte er gemütlich auf den Gleisen den Berg hinunter bis zur Haltestelle Dobelstraße. Die Stadtbahn folgte dem offenbar Betrunkenen in Schrittgeschwindigkeit. An der Haltestelle Dobelstraße verließ er dann die Gleise und stieg in die Bahn ein, die er an der Haltestelle Olgaeck wieder verließ. Dort griffen ihn Polizeibeamte auf, die ihn in der Folge ermahnten. Der Mann muss laut Polizei nun mit einer Ordnungswidrigkeitsanzeige rechnen.