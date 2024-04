Neue Spur am Leuze fast fertig – doch ein Nadelöhr bleibt

Radwege in Stuttgart

1 Der neue Radweg beim Leuze soll in den kommenden Tagen fertiggestellt und Anfang Mai eröffnet werden. Foto: LICHTGUT/Max Kovalenko

Anfang Mai soll der zentrale Radweg am Mineralbad Leuze in Stuttgart freigegeben werden. Doch an einer Stelle bleibt es eng für Fußgänger und Radler.











Die Hauptradroute 1 führt quer durch die Stadt von Vaihingen nach Fellbach und ist aktuell der wohl wichtigste Bestandteil des Stuttgarter Radroutennetzes. In vielen Streckenabschnitten wurde es schon entsprechend ausgebaut und markiert. Dazu zählte lange Zeit sicher nicht der wohl am häufigsten befahrene Abschnitt beim Leuzebad. Allein hier wurden an der Zählstelle auf der König-Karls-Brücke im vergangenen Jahr 1,16 Millionen Radfahrerinnen und Radfahrer registriert. Auch 2024 sind es schon wieder gut 270 000 (Stand 15. April).