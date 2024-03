1 Die Beamten nahmen den 40 Jahre alten mutmaßlichen Täter vorläufig fest (Symbolbild). Foto: imago/Deutzmann

In Bad Cannstatt wirft ein Mann Steine auf Fahrzeuge, Polizeibeamte und einen Kiosk. Beamte nehmen ihn vorläufig fest. Die Polizei sucht nach Zeugen und weiteren Geschädigten.











Polizeibeamte haben am Sonntagmorgen einen 40 Jahre alten Mann vorläufig festgenommen, der im Verdacht steht, in der Gnesener Straße in Stuttgart-Bad Cannstatt Steine auf Fahrzeuge, Polizeibeamte und einen Kiosk geworfen zu haben.