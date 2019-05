7 In Stuttgart ereignete sich am Mittwochabend ein Unfall mit einer Stadtbahn. Foto: Andreas Rosar Fotoagentur-Stuttg

Chaos im Feierabendverkehr: Eine Frau übersieht in ihrem Ford eine Stadtbahn. Daraufhin kommt es zu einem langen Stau – auch der Stadtbahnverkehr war blockiert.

Stuttgart - Ein Stadtbahnunfall hat in Stuttgart Bad Cannstatt für Chaos im Feierabendverkehr gesorgt. Eine 53-Jährige war mit ihrem Ford an einer grünen Ampel an der Königkarlsbrücke / Ecke Mercedesstraße losgefahren und übersah dabei eine heranfahrende Stadtbahn der Linie U2. Der Unfall ereignete sich am Mittwochabend gegen 16.45 Uhr.

20 000 Euro Schaden

Der 31-Jährige Stadtbahnfahrer konnte den Zusammenstoß mit dem Auto nicht mehr verhindern, wie die Polizei mitteilte. Der Ford der Frau wurde durch die Wucht des Aufpralls nach hinten geschoben und touchierte daraufhin den Seat eines 37-Jährigen. Alle drei Fahrer blieben unverletzt.

Der Stadtbahnverkehr war für die Dauer einer Stunde blockiert. Auf der B 14 bildete sich ein Stau von bis zu fünf Kilometern. Der Gesamtschaden beläuft sich auf 20 000 Euro.