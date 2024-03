1 Die Ursache für den Brand ist noch unklar. Foto: Sebastian Steegmüller

Aus bislang unbekannter Ursache fängt am frühen Mittwochmorgen ein Müllcontainer in Bad Cannstatt Feuer. Die Polizei sucht Zeugen.











Aus bislang unbekannter Ursache ist am frühen Mittwochmorgen eine Mülltonne an der Kienbachstraße in Stuttgart-Bad Cannstatt in Brand geraten. Wie die Polizei berichtet, meldete ein Zeuge gegen 2.50 Uhr das Feuer auf dem Grundstück des Gottlieb-Daimler-Gymnasiums.