Bei einer Personenkontrolle in Bad Cannstatt hat ein 23-Jähriger eine Beamtin am Kopf verletzt (Symbolfoto).

Ein Mann wehrt sich gegen eine Polizeikontrolle in Bad Cannstatt, schlägt um sich und verletzt dabei eine Polizistin.















Bei einer Polizeikontrolle in Stuttgart soll ein 23-Jähriger eine Beamtin am Kopf verletzt haben. Die Polizistin habe den Dienst beenden müssen und sich in eine Klinik zu einer medizinischen Behandlung begeben.

Dem Bericht der Polizei zufolge habe sich der Mann am Bahnhof in Bad Cannstatt am Montagmittag „von Beginn an aggressiv und unkooperativ gegenüber den Einsatzkräften“ gezeigt, heißt es in der Mitteilung.

Mann wehrt sich massiv

Nachdem er zunehmend aggressiv gegenüber der Beamtin und dem Beamten geworden war, sollte er gefesselt werden. Dagegen habe sich der Mann aus Nürtingen aber gewehrt und mit den Armen um sich geschlagen, wobei der 23-Jährige die Polizistin am Kopf traf und verletzte.

Mit Hilfe weiterer Einsatzkräfte sei der Mann schließlich zu Boden gedrückt, gefesselt und auf die Dienststelle gebracht worden. Auf dem Weg dorthin habe er sich weiterhin widersetzt. Gegen den 23-Jährigen wird nun wegen des Verdachts auf Widerstand gegen Vollstreckungsbeamte und gefährlicher Körperverletzung ermittelt.