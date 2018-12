Stuttgart-Bad Cannstatt Mann fällt ins Gleisbett und wird von S-Bahn erfasst

Von red 14. Dezember 2018 - 12:49 Uhr

Am Donnerstagabend ist ein 49-Jähriger im Bahnhof in Bad Cannstatt auf die S-Bahn-Gleise gefallen. Eine herannahende S-Bahn konnte nicht rechtzeitig stoppen.





6 Bilder ansehen

Stuttgart - Ein 49-jähriger Mann ist am Donnerstagaben gegen 21.10 Uhr am Bahnhof Bad Cannstatt von einer einfahrenden S-Bahn erfasst worden. Ersten Ermittlungen zu Folge soll der polizeibekannte Mann in den Gleisbereich gefallen sein, weil er zu viel getrunken hatte.

Mehr zum Thema

Der Lokführer der Linie S3 in Richtung Flughafen/Messe soll den Mann noch am Bahnsteig torkelnd gesehen haben. Laut Polizeimeldung habe er einen Achtungspfiff abgegeben und die Schnellbremsung eingeleitet, nachdem der offenbar Betrunkene die weiße Markierung an Gleis zwei übertreten hatte. Trotz der Gefahrenbremsung kam die S-Bahn nicht rechtzeitig zum Stehen. Der Mann wurde von der Bahn erfasst.

Mann überlebt Zusammenstoß mit S-Bahn

Rettungskräfte und Feuerwehr versorgten den 49-Jährigen und brachten ihn in ein Krankenhaus. Nach jetzigem Stand erlitt er durch den Vorfall eine Fraktur am Arm. Im Bahnhof Bad Cannstatt befanden sich zum Unfallzeitpunkt mehrere Personen an den Bahnsteigen sowie etwa 200 Reisende in der S-Bahn. Einige von Ihnen erlitten einen Schock und wurden von einem Kriseninterventionsteam betreut.

Die Gleise mussten zwischen 21.42 Uhr bis 22.20 Uhr gesperrt werden, deshalb kam es zu Beeinträchtigungen im Nahverkehr. Die Bundespolizei ermittelt wegen des Verdachts des gefährlichen Eingriffs in den Bahnverkehr gegen den 49-Jährigen.