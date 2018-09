Stuttgart-Bad Cannstatt Mann belästigt Frauen sexuell in Supermarkt

Von red 02. September 2018 - 22:52 Uhr

In Bad Cannstatt wurde am Samstag die Polizei alarmiert, weil ein Mann zwei Frauen belästigt hat (Symbolbild). Foto: dpa

In einem Lebensmittelmarkt in Bad Cannstatt ist ein Mann am Samstag übergriffig geworden. Die Polizei sucht weitere Geschädigte und Zeugen des Vorfalls.

Stuttgart-Bad Cannstatt - Ein 43-Jähriger hat zwei Frauen im Alter von 34 und 48 Jahren am Samstag gegen 10.20 Uhr in einem Lebensmittelmarkt in der Bottroper Straße sexuell belästigt und unsittlich berührt. Ein 29-jähriger Angestellter des Geschäfts verständigte daraufhin die Polizei, die den Tatverdächtigen noch vor Ort festnehmen konnte.

Nach Angaben der Zeugen belästigte der Mann im Geschäft noch weitere Frauen. Der Tatverdächtige wurde nach Abschluss der polizeilichen Ermittlungen wieder entlassen.

Weitere geschädigte Frauen und Zeugen des Vorfalls werden gebeten, sich mit der Kriminalpolizei unter der Telefonnummer 0711/8990 5778 in Verbindung zu setzen.