3 Am Mittwoch wird eine Fußgängerin in Bad Cannstatt angefahren. Foto: Andreas Rosar

Am Mittwochnachmittag wird in Stuttgart Bad Cannstatt eine Fußgängerin angefahren und dabei schwer verletzt. Die Hintergründe zu dem Unfall.









Eine 48 Jahre alte Frau ist am Mittwochnachmittag bei einem Verkehrsunfall in der Wilhelmstraße in Bad Cannstatt schwer verletzt worden.