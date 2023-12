ask 22.12.2023 - 12:47 Uhr

1 Ein Rettungswagen bringt den Mann in ein Krankenhaus (Symbolbild) Foto: Jörg Lantelme - stock.adobe.com

Eine Gruppe Männer raubt am Donnerstagabend in Bad Cannstatt einen Mann aus – dabei schlägt ihm einer der Täter mit einer Flasche auf den Hinterkopf.











Fünf unbekannte Männer sollen am Donnerstagabend in Stuttgart-Bad Cannstatt einen 39 Jahre alten Mann im Bereich der Bahnhofstraße ausgeraubt haben. Der 39-Jährige hielt sich nach Polizeiangaben gegen 24 Uhr an einer Grünfläche im Bereich der Bahnhofstraße auf, als er von fünf Männern mutmaßlich auf Arabisch angesprochen wurde.