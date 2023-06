1 Die Polizei sucht Zeugen. (Symbolbild) Foto: IMAGO/Fotostand/IMAGO/Fotostand / Reiss

Ein Mann soll in Bad Cannstatt in derselben Nacht mehrere Frauen sexuell belästigt und Abfuhren nicht akzeptiert haben. Die Polizei sucht den Tatverdächtigen mit einer Zeugenbeschreibung.









Ein unbekannter Mann soll nach Polizeiangaben am späten Dienstagabend mehrere Frauen im Bereich der unteren Kursaalanlagen in Stuttgart-Bad Cannstatt sexuell belästigt haben. Eine 24-Jährige war dort demnach gegen 23 Uhr unterwegs, als der Unbekannte sie ansprach. Nachdem sie weiterging, folgte ihr der Täter und soll versucht haben, sie an der Haltestelle zu umarmen. Die 24-Jährige wehrte sich und ging weg. Als der Unbekannte ihr erneut folgte und versuchte, sie zu berühren, bat sie einen Passanten um Hilfe, der sie zu ihrer Wohnanschrift begleitete, heißt es im Polizeibericht weiter.