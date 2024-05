1 Die Polizei sucht Zeugen (Symbolbild). Foto: dpa/Daniel Karmann

In Stuttgart-Bad Cannstatt kollidiert ein Auto mit einem Fahrradfahrer. Die Polizei bittet um Hinweise und sucht Zeugen.











Bei einem Verkehrsunfall am Dienstagmorgen hat sich ein Radfahrer in Stuttgart leichte Verletzungen zugezogen. Der 44 Jahre alte Fahrradfahrer war nach Angaben der Polizei gegen 8 Uhr in der Benzstraße auf dem Fahrradweg in Richtung Bad Cannstatt unterwegs. Ein unbekannter Fahrer eines weißen Autos kam dem Radfahrer aus Richtung Bad Cannstatt entgegen.