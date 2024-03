1 Die Polizei sucht Zeugen. (Symbolbild) Foto: imago//Marius Bulling

Als eine Frau sich in eine Unterführung begibt, wird sie von einem Exhibitionisten belästigt. Sie geht zur Polizei – und gibt eine Beschreibung des Tatverdächtigen ab.











Link kopiert



Ein bislang unbekannter Mann hat sich nach Angaben der Polizei am Dienstag an der Kegelenstraße in Stuttgart-Bad Cannstatt vor einer Frau entblößt. Die 37-jährige Frau lief demnach gegen 12.45 Uhr vom Wasengelände durch die Unterführung zur Kegelenstraße als sie bei der dortigen Treppe einen Mann stehen sah, der onanierte.