1 In drei Imbissbuden am Cannstatter Deckerkreisel wurden die Mängel behoben. Die Betreiber durften sie wieder öffnen. Foto: Sebastian Steegmüller

Die Mängel sind teilweise behoben. Die Stadt kündigt weitere Kontrollen am Deckerkreisel in Bad Cannstatt an.









Ende Juni hat die Stadt wegen „untragbaren lebensmittelhygienischen Zuständen“ neun Imbissbuden am Deckerkreisel in Bad Cannstatt dichtgemacht. Beschwerden von Anwohnern hatten zu den Kontrollen an der Daimlerstraße, Ecke Bahnhofstraße geführt. Die Prüfer der städtischen Lebensmittelüberwachung entdeckten erhebliche Mängel; vor allem die Sauberkeit ließ zu wünschen übrig. „Teilweise waren Lebensmittel verdorben oder mit Blick auf die Kühltemperatur unsachgemäß gelagert“, sagt Stadtsprecher Martin Thronberens.