1 Die Polizei war zur Unfallaufnahme vor Ort. Foto: imago//Felix Koenig

In Bad Cannstatt stoßen am frühen Dienstagabend ein Auto und eine Stadtbahn zusammen. Verletzt wird niemand, es entsteht jedoch ein hoher Schaden. Die Polizei sucht nach Zeugen.











In Stuttgart-Bad Cannstatt sind am frühen Dienstagabend ein Auto und eine Stadtbahn zusammengestoßen. Wie die Polizei berichtet, war ein 18-Jähriger gegen 16.50 Uhr mit seinem Audi Q3 in der Schmider Straße Richtung Teinacher Straße unterwegs als er kurz vor der Einmündung Sichelstraße mit einer Stadtbahn der Linie U2 zusammenstieß, die in die gleiche Richtung fuhr.