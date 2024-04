1 Die Polizei äußert sich zum Vorfall (Symbolbild). Foto: dpa/Sarah Knorr

Am Bahnhof Bad Cannstatt verhält sich ein 25-Jähriger auffällig und wird im Zuge dessen von der Polizei kontrolliert. Plötzlich kommt es zur Attacke auf einen Beamten.











Attacke in Stuttgart: Zu einem tätlichen Angriff auf einen Vollstreckungsbeamten und Widerstand gegen die polizeilichen Maßnahmen ist es am Donnerstagmittag am Bahnhof Bad Cannstatt gekommen. Nach Angaben der Polizei wurde ein 25 Jahre alter Mann gegen 13 Uhr aufgrund seines auffälligen Verhaltes von einer Streife der Bundespolizei am Bad Cannstatter Bahnhof kontrolliert.