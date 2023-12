Stuttgart-Album zur Historie des Weihnachtsmarktes: Ein Sehnsuchtsort aus Kindheitstagen

9 Der Stuttgarter Weihnachtsmarkt im Jahr 1938 Foto: /Stzn-Archiv

Der Stuttgarter Weihnachtsmarkt ist nicht nur einer der schönsten und größten Weihnachtsmärkte Europas, sondern auch einer der ältesten. Auf das Jahr 1692 geht er zurück. Wir blicken auf die wechselhafte Historie des beliebten Wintertreffs zurück.











Link kopiert



Festlich illuminierte Buden, Glühweinduft, weihnachtliche Aromen, eine große Auswahl an Geschenken, umhüllt von einem Lichterglanz - auf ihren Weihnachtsmarkt sind die Stuttgarter zur Recht stolz. Dies ändert auch nichts an dem heftigen Streit in diesem Jahr, der um die neuen Öffnungszeiten entstanden ist, den die Veranstaltungsgesellschaft in.Stuttgart festgelegt hat, ohne sich mit den Händlern und den Stadträten abgestimmt zu haben.