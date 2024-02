1 Attacke an der Haltestelle Schwabstraße (Archivbild) Foto: IMAGO/Michael Weber

Ein 62 Jahre alter Mann hat am Mittwoch einen 41-jährigen Mitarbeiter der Deutschen Bahn am Haltepunkt Schwabstraße in Stuttgart unter anderem mit einer Glasflasche und einem Messer attackiert. Gegen 22.15 Uhr soll der 62-Jährige nach Angaben der Polizei den Mitarbeiter nach einer vorausgegangenen verbalen Streitigkeit verbal und körperlich attackiert haben.