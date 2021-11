1 Als die Polizisten den Mann kontrollieren wollten, raste er davon. (Symbolfoto) Foto: dpa/Patrick Seeger

Ein 24-jähriger Autofahrer flüchtet am späten Montagabend in Stuttgart vor der Polizei. Zuvor hatte der Mann, der unter Drogeneinfluss und ohne Führerschein fuhr, Insassen eines anderen Fahrzeugs bedroht.















Link kopiert

Stuttgart - Ein 24-jähriger Autofahrer hat sich am Montag in Stuttgart eine Verfolgungsjagd mit der Polizei geliefert. Der Mann war laut Angaben der Beamten mit seinem Mercedes S 350 gegen 23 Uhr im Bereich der Theodor-Heuss-Straße und der Friedrichstraße unterwegs. Dabei soll er zwei Mal mitten auf der Fahrbahn angehalten und die Insassen des nachfolgenden Fahrzeugs bedroht haben.

Als die alarmierten Polizisten den Mann kontrollieren wollten, raste er davon und ignorierte dabei sämtliche Verkehrsregeln. Der Autofahrer flüchtete über die Heilbronner Straße in Richtung Pragsattel und anschließend über die Pragstraße in Richtung Nordbahnhofviertel.

24-Jähriger spricht von Sprengsatz in seinem Auto

In der Knollstraße Ecke Knappstraße konnten die Beamten den Mann schließlich stoppen und vorläufig festnehmen. Der 24-Jährige war ohne Führerschein unterwegs und stand offenbar unter Drogeneinfluss. Der Mann wirkte verwirrt und gab an, dass sich ein Sprengsatz in seinem Fahrzeug befinden würde. Die Beamten sperrten daraufhin das Gebiet vorsorglich ab. Ein Entschärfer des Landeskriminalamts konnte nach der Begutachtung des Wagens schließlich gegen 2 Uhr Entwarnung geben.

Der 24-jährige polizeibekannte Mann musste eine Blutprobe abgeben. Die Polizisten brachten ihn wegen seiner psychischen Verfassung in eine psychiatrische Klinik, nachdem die polizeilichen Maßnahmen abgeschlossen waren.

Die Verkehrspolizei bittet Zeugen und mögliche weitere geschädigte Verkehrsteilnehmer, sich unter der Telefonnummer 0711/8990-4100 zu melden.