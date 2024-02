Stuttgart: 22 Stiche - Prozess nach Tod von Pflegeschülerin

1 Der Prozess am Landgericht Stuttgart beginnt am Montag. (Archivbild) Foto: IMAGO/Arnulf Hettrich

Zwei Tage lang hatte eine junge Frau tot in ihrer Wohnung gelegen. Ihr Partner soll sie ermordet haben. Das Motiv für die Tat soll Habgier gewesen sein. Ein Gericht will nun die Hintergründe herausfinden.











Nach dem gewaltsamen Tod einer Pflegeschülerin beginnt in Stuttgart vor dem Landgericht der Prozess gegen ihren mutmaßlichen Mörder. Der damals 39-jährige Mann soll nach Überzeugung der Staatsanwaltschaft seine 32 Jahre Freundin Mitte August des vergangenen Jahres in deren Wohnung in Stuttgart erstochen haben. Nach Angaben der Staatsanwaltschaft wurde die Frau aus Habgier von ihrem Partner getötet. Sie habe mit ihm wegen einer vermeintlichen Schwangerschaft gestritten. Der Mann, der die deutsche und die polnische Staatsangehörigkeit besitzt, habe offenbar keinen Unterhalt bezahlen wollen. Die Schwangerschaft hätte aber gar nicht bestanden.