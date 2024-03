1 Arbeiter betonieren im November das letzte Stück des Dachs des neuen Tiefbahnhofs. (Archivbild) Foto: dpa/Bernd Weißbrod

Die Bahn hält an der Inbetriebnahme des neuen Bahnhofs im Dezember 2025 fest - zumindest noch, die Zweifel mehren sich. Diese Woche könnten wichtige Entscheidungen fallen.











Link kopiert



Seit mehr als zehn Jahren leben die Menschen in Stuttgart mit einer Mega-Baustelle mitten in ihrer Stadt. Dort, am Hauptbahnhof, baut die Bahn einen neuen Tiefbahnhof, besser bekannt als Stuttgart 21. Der soll eigentlich im Dezember 2025 in Betrieb gehen, die Deutsche Bahn (DB) hält daran noch fest. Es mehren sich aber die Stimmen, die daran zweifeln, ob der Termin zu halten sein wird. Eine Entscheidung darüber könnte bereits in dieser Woche fallen: Am Mittwoch tagt in Berlin der Aufsichtsrat der Bahn, am Freitag sollen die Projektpartner über die geplanten Inbetriebnahmekonzepte informiert werden. Hier die wichtigsten Fragen und Antworten rund um das Milliardenprojekt Stuttgart 21.