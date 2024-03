Stuttgart 21: Stadt fordert von Bahn Klarheit bei Stuttgart 21

1 Wie lange wird die Baustelle von Stuttgart 21 noch die Reisenden in Stuttgart beeinträchtigen? Foto: Imago/Arnulf / Hettrich

Nachdem sich eine Teilinbetriebnahme von Stuttgart 21 abzeichnet, erinnert die Stadt Stuttgart an Vereinbarungen, sprich an eine „ vollständige Inbetriebnahme des Durchgangsbahnhofs“. Wie soll es nun weitergehen?











Die neuen Unwägbarkeiten bei der Fertigstellung von Stuttgart 21 haben das Stuttgarter Rathaus auf den Plan gerufen. Nachdem die Bahn Ende vergangener Woche meldete, sie prüfe, „in welcher Abfolge die verschiedenen neu gebauten Infrastrukturteile“ in Betrieb gehen und damit der Lesart Vorschub geleistet hat, dass höchstens eine Teilinbetriebnahme im Dezember 2025 zu erwarten ist, will die Stadt nun Klarheit. Man beteilige sich zwar „zum gegenwärtigen Zeitpunkt nicht an Spekulationen bezüglich der Inbetriebnahme des Durchgangsbahnhofs. Die Bahn muss jedoch baldmöglichst eine verbindliche Ansage machen, wie es weitergeht“, fordert Oberbürgermeister Frank Nopper (CDU).