Die Kelchstützen sind das prägende Element der neuen S-21-Bahnsteighalle.

Stuttgart 21 hat in der überregionalen Wahrnehmung etwas an Bedeutung verloren. Am Sonntag bekommt das Projekt wieder mehr Aufmerksamkeit. Dann strahlt das ZDF eine halbstündige Reportage aus – mit zum Teil bemerkenswerten Aussagen.









Das Datum der Eröffnung des neuen Stuttgarter Hauptbahnhofs, der im Zuge des Projekts Stuttgart 21 entsteht, unterliegt seit je Spekulationen. Die Deutsche Bahn als Bauherrin hat das Ihre dazu beigetragen, indem sich der Termin immer wieder veränderte. So weit ist es dieses Mal noch nicht, auch wenn sich einige in früheren Bauablaufplänen unterstellte Zwischenschritte so nicht eingestellt haben.