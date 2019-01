Stuttgart-21-Baustelle Freier Blick auf die Kelchstütze

Von hör 04. Januar 2019 - 13:41 Uhr

Ein Blick hinter die Kulissen der S-21-Baustelle am Stuttgarter Hauptbahnhof gefällig? Seit Freitag und noch bis zum Dreikönigstag können Besucher die Großbaustelle besichtigen.





Stuttgart - Schon mal ein 15 000 Tonnen schweres Gebäude von unten angeschaut, das nur auf dünnen Stelzen schwebt? Oder die erste der insgesamt 28 Kelchstützen, auf denen künftig das Dach des neuen Hauptbahnhofs ruhen soll, aus der Nähe betrachtet? An den Tagen der offenen Baustelle können Besucher mit eigenen Augen den Fortschritt auf der S-21-Baustelle am Hauptbahnhof in Anschein nehmen. Der erste offene Tag auf Europas größter Baustelle hat am Freitagmorgen begonnen – noch bis 16 Uhr hat die Baustelle geöffnet.

Bis zum Dreikönigstag

Bereits zum vierten Mal lädt der Verein „Bahnprojekt Stuttgart-Ulm“ am Hauptbahnhof zum Tag der offenen Baustelle. Der Haupteingang befindet sich auf der Südseite des Bahnhofs. Sämtliche Zugänge sind ausgeschildert. Auf dem weitläufigen Gelände können sich die Besucherinnen und Besucher an etlichen Info- und Aussichtspunkten bei Fachleuten über den Gang der Dinge informieren. Das Gelände ist von diesem Freitag bis kommenden Sonntag, dem Dreikönigstag, jeweils von 10 bis 16 Uhr geöffnet. Der letzte Zugang ist 15.30 Uhr möglich.

Wartezeit mitbringen

Der Eintritt ist frei, eine Anmeldung ist nicht erforderlich, aber etwas Geduld sollte man voraussichtlich mitbringen, da der Andrang an den vergangenen Baustellentagen beachtlich war. Gut belagert sein dürfte der Infopunkt 12 bei der Zentralen Baulogistik sein. Dort können Große und Kleine Bauarbeiter spielen und einen Bagger bedienen.