So sieht das neue „Stuttgart 1942“-Magazin aus

9 Die Titelseite des „Stuttgart 1942“-Magazins und zwei Kapitelseiten. Weitere Blicke ins Magazin zeigt die folgende Bilderstrecke. Foto: Repro/StZN

Am Samstag erscheint das zweite „Stuttgart 1942“-Magazin mit vielen bislang unveröffentlichten Bildern und ganz neu bearbeiteten Beiträgen. Wir zeigen, was alles drinsteckt.















Link kopiert

Stuttgart - Am 13. November 2021 erscheint das zweite „Stuttgart 1942“-Magazin. Mit dem Projekt haben wir 12 000 Straßenansichten aus Stuttgart 1942 ausgewertet – bislang nicht veröffentlichte Ansichten aus einer Stadt, die es in weiten Teilen so nicht mehr gibt. Das Magazin zeigt auf 132 Seiten Dutzende dieser Bilder – und noch vieles mehr.

Leserinnen und Leser tauchen in den Alltag dieser Zeit ein und werden manch erstaunliche Parallele zur Zeit 80 Jahre später entdecken. Da sind einmal die bis heute bekannten Traditionsgeschäfte, die damals noch am Originalstandort residierten – im entsprechenden Kapitel taucht auch der Name des Oberbürgermeisters Frank Nopper auf. Da sind auch die Zeitungsanzeigen aus dieser Zeit. Etliche der beworbenen Marken sind heute noch aktiv. Allerdings wurde damals eher um Verständnis geworben, weil kriegsbedingt vieles nicht verfügbar war.

Fotovergleich: Stuttgart 1942 und heute

Weil auch Nahrung knapp war, wurde die Stadt 1942 zum Gemüseacker. Die dazugehörige Geschichte haben wir mit sehr vielen überraschenden Fotos bebildert. Wir zeigen auch, wie Stuttgarts Straßen ohne Autos aussehen könnten – und jene Straßenzüge, die seit 1942 komplett verschwunden sind oder sich extrem gewandelt haben wie die Theodor-Heuss-Straße (einst Rote Straße).

Ein weiteres Highlight ist ein 30 Seiten starkes Kapitel mit vollständig neu erstellten Vorher-Nachher-Vergleichen: Wir zeigen die Bilder aus 1942 und zum Vergleich dasselbe Motiv aus dem Jahr 2021. So wird deutlich, wie viel 1942 noch im heutigen Stuttgart steckt.

Hier können Sie das „Stuttgart 1942“-Magazin kaufen

Mithilfe des Magazins kann man die Stadt neu lesen – vom 13. November an für 14,90 Euro bei gut geführten Kiosken und Einzelhändlern in Stuttgart und den umliegenden Kreisen, zudem bei verschiedenen Buchhandlungen, wie Osiander und Wittwer-Thalia.

Zudem kann das Magazin in unserem Onlineshop bestellt werden, bis 11. November noch zum Vorzugspreis von 11,90 Euro.