1 Die Polizei sucht Zeugen (Symbolbild). Foto: dpa/Marijan Murat

In Stuttgart wird ein 17-Jähriger von einem 45 Jahre alten Mann mutmaßlich sexuell belästigt. Die Polizei sucht dringend Zeugen – und bittet um Hinweise.











Link kopiert



Ein 45 Jahre alter Mann soll am Donnerstag im Bereich der Straße Am Kochenhof (Stuttgart-Nord) einen Jugendlichen sexuell belästigt haben. Der 17-Jährige beobachtete nach Angaben der Polizei gegen 18.20 Uhr den Mann dabei, wie er in einem Gebüsch an seinem Glied manipuliert haben soll. Als er den Tatverdächtigen daraufhin ansprach, soll der Mann mit seinem E-Scooter davongefahren sein.