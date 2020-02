1 Die Feuerwehr bei ihrem Einsatz in der Nacht zum Dienstag in der Industriestraße. Foto: SDMG/SDMG / Kohls

Der Sturm hat in einer Asylbewerberunterkunft in Allmersbach beträchtlichen Schaden verursacht. Die Feuerwehr musste eine Zwischendecke absichern.

Allmersbach im Tal - Das stürmische Wetter hat in der Nacht zum Dienstag einen Feuerwehreinsatz in einem Containerdorf für Asylbewerber in Allmersbach im Tal im Rems-Murr-Kreis nötig gemacht. Dort hatte der Sturm gegen 1.15 Uhr in der Industriestraße die Aufhängung einer außen liegenden Zwischendecke beschädigt, welche daraufhin auf einer Länge von rund zehn Metern einstürzte.

Keine Verletzten

Da alle Bewohner sich in ihren Containern aufhielten, wurde niemand verletzt. Die Bewohner mussten allerdings für kurze Zeit ihre Unterkunft verlassen, bis die Einsatzkräfte die Zwischendecke abgesichert hatten. Es entstand ein Schaden von rund 5000 Euro.