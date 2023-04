Wagenburgtunnel in Stuttgart gesperrt

1 Der Wagenburgtunnel in Stuttgart ist kurzfristig gesperrt worden. (Archivbild) Foto: 7aktuell.de/Andreas Werner

Am Donnerstag wird der Wagenburgtunnel in Stuttgart kurzfristig gesperrt. Grund ist ein beschädigter Stützpfeiler. Mitarbeiter der Stadt sind vor Ort.









Der Wagenburgtunnel in Stuttgart ist am Donnerstagmorgen wegen eines beschädigten Stützpfeilers in beide Fahrtrichtungen gesperrt worden. Mitarbeiter der städtischen Verkehrsleitzentrale waren vor Ort und haben die Sperrung veranlasst, wie eine Polizeisprecherin sagte.

Warum der Pfeiler in dem vielbefahrenen Tunnel beschädigt wurde, war noch unklar. Die Mitarbeiter der Stadt prüften das Problem. Umleitungen wurden eingerichtet. Wie lange die Sperrung bleibt, ist derzeit ungewiss.