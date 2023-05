1 Nicolas Gonzalez hat mit seinem Einsatz und seinen Toren viel dazu beigetragen, dass der VfB am Sonntag gegen den SV Darmstadt 98 vor dem endgültigen Sprung zurück in die Bundesliga steht. Foto: Baumann

Innerhalb von einem Jahr hat Nicolas Gonzalez beim VfB Stuttgart einen Reifeprozess durchlaufen. Das zeigt sich an den eigenen Treffern und den Torvorbereitungen – aber nicht nur.









Link kopiert

Diesen Artikel teilen











Stuttgart - Vor einem Jahr hat Nicolas Gonzalez eine Reihe von schlaflosen Nächten verbracht. Hin und her wälzte sich der Argentinier zu Hause in Belen de Escobar nachts in seinem Bett. Immer wieder ging dem Fußballprofi eine Szene durch den Kopf: Dennis Aogo lief zum Freistoß an, Dennis Aogo schoss, der Ball flog an der Abwehrmauer vorbei ins Tor. Für einen Moment dachten alle, der VfB Stuttgart liegt im Relegationsrückspiel bei Union Berlin in Führung – und am Ende einer verkorksten Saison würde doch noch alles irgendwie gut ausgehen.