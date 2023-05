1 Den VfB-Stürmer Nicolas Gonzalez zieht es nach Italien. Foto: dpa/Matthias Balk

Der Wechsel des Argentiniers Nicolas Gonzalez ist beschlossene Sache und beschert dem VfB Stuttgart eine hohe Ablöse. Droht nun auch noch der Abgang von Sasa Kalajdzic? Die Verhandlungsstrategie von Sportdirektor Sven Mislintat steht bereits.









Stuttgart - Bei der Copa América, der derzeit in Brasilien ausgetragenen Südamerika-Meisterschaft, steht in der Rubrik „Zahlen, Daten, Fakten“ eine Veränderung bevor. Als Legionär des VfB Stuttgart ist derzeit noch Nicolas Gonzalez im Kader der argentinischen Nationalmannschaft gelistet – doch wird der 23 Jahre alte Stürmer vom 1. Juli an mit größter Wahrscheinlichkeit einen neuen Arbeitgeber haben: den AC Florenz.