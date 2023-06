Als er kam, machte in Stuttgart ein Foto von Tiago Tomas von der Meisterfeier mit Sporting Lissabon die Runde. Darauf zu sehen: Der portugiesische Stürmer mit einer Sonnenbrille. Und genauso verabschiedete sich Tiago Tomas nun aus Stuttgart und vom VfB.

In den sozialen Medien postete mehrere Bilder – angefangen mit einem Foto von der Feier zum Klassenverbleib am Ende der Saison 2021/2022. Wieder mit Sonnenbrille auf der Nase. Es folgen Bilder mit seinen Eltern auf der VfB-Geschäftsstelle, Fotos, die ihn mit Teamkollegen zeigen, und auch ein Jubelfoto nach einem Treffer. Acht Tore in 47 Pflichtspielen hat Tomas für den VfB erzielt.

Darunter sind so wichtige – wie einst in der Schlussphase gegen den FC Augsburg – wie schöne. Etwa, als er von der Strafraumgrenze gegen den FC Bayern traf. Tomas, der an diesem Freitag seinen 21. Geburtstag feiert, war vom VfB für eineinhalb Jahre von Sporting Lissabon ausgeliehen worden. Per Kaufoption hätten die Stuttgarter den schnellen Angreifer fest verpflichten können. Die im Vertrag festgeschriebene Ablösesummer von 15 Millionen Euro war letztlich aber zu hoch.

Ob Tomas nun wieder für Sporting aufläuft (sein Vertrag dort läuft bis 2025) oder anderswo gegen den Ball tritt (angeblich hat der VfL Wolfsburg Interesse), ist noch offen. Ehe das klar ist, hat sich der Stürmer in den Urlaub verabschiedet – aber nicht, um mit emotionalen Worten dem VfB und dessen Fans tschüss zu sagen.

Dank an die Cannstatter Kurve

Er könne seine Dankbarkeit kaum in Worte fassen, schrieb Tomas. Dafür, dass der VfB in einer sportlich für ihn schwierigen Phase an ihn geglaubt und ihm die Möglichkeit gegeben habe, für den Club zu spielen: „Ich habt an mich geglaubt, als es keiner mehr tat.“ Den VfB beschreibt er als „einen der größten Clubs in Deutschland“, viele Momente in Stuttgart als „ultimativ emotional“. Und dann widmete sich der Angreifer noch speziell den Fans in der Cannstatter Kurve.

„Was soll ich sagen . . .?“, fragte er – um dann doch Worte zu finden: „Ich habe eure Liebe in jedem Heim- und jedem Auswärtsspiel gespürt.“ Die Anhänger seien ein großer Teil des Vereins und würden den VfB zu einem „iconic club“ machen. Er schloss mit den Worten: „Danke für alles.“

Der VfB hatte am Donnerstag neben Tiago Tomas auch Tanguy Coulibaly und Antonis Aidonis verabschiedet. Bei beiden sind die Verträge ausgelaufen.