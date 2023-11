Stürmer des VfB Stuttgart: Deniz Undav träumt weiter von der EM – mit Deutschland?

1 Jubelt Deniz Undav bald für Julian Nagelsmann? Foto: Pressefoto Baumann/Cathrin MŸller

Deniz Undav kämpft weiter für seinen EM-Traum. Ob er lieber für Deutschland oder die Türkei spielen würde, hat der Angreifer des VfB Stuttgart nach eigener Aussage noch nicht entschieden.











Stürmer Deniz Undav vom Bundesligisten VfB Stuttgart hofft weiter auf eine Teilnahme an der Fußball-Europameisterschaft 2024. Eine Entscheidung, ob er grundsätzlich lieber für Deutschland oder die Türkei spielen würde, hat er nach eigener Aussage aber noch nicht getroffen. „Nein, da bin ich offen“, sagte Undav in einem Interview der „Bild“-Zeitung (Freitag). „Zuerst muss ich konstant meine Leistung bringen und mir mögliche Einladungen verdienen.“ Bis zur EM in Deutschland im nächsten Sommer könne noch viel passieren.