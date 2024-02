Studie zum VfB Stuttgart: Der VfB profitiert am häufigsten vom Videobeweis

1 Berühmte Schiedsrichter-Geste nach dem Videobeweis – VfB-Maskottchen Fritzle macht mit. Foto: Baumann

Der Videobeweis bleibt ein Streitthema in der Bundesliga. Nun gibt es eine neue Untersuchung zur Hinrunde der laufenden Saison – mit spannenden Erkenntnissen rund um den VfB Stuttgart.











Link kopiert



Die Einführung des Videobeweises in der Saison 2017/2018 in der Bundesliga hatte ein klares Ziel: Fehlentscheidungen minimieren, Transparenz schaffen, den Fußball in Summe gerechter machen. Mehr als sechs Jahre später ist klar, dass längst nicht alles besser wurde, sondern bisweilen sogar komplizierter. Die Diskussionen um den Einsatz der technischen Hilfsmittel und deren Auslegungen im berühmten Kölner Keller und an den Bildschirmen am Spielfeldrand werden so hitzig geführt wie zu Beginn.