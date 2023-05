1 Der Neckar bei Remseck und anderswo soll zum wertvollen Naherholungsgebiet werden. Foto: Simon Granville

Rund 120 Studierende aus Stuttgart und Nürtingen erarbeiten Konzepte für eine bessere Anbindung des Erholungsraums Neckar an die Städte und Gemeinden. Am Donnerstag gibt es einen öffentlichen Workshop in der Stadthalle Remseck.









Wohnen und arbeiten am Wasser, leben am Fluss: das ist für viele Menschen ein wichtiger Aspekt bei der Wahl ihres Lebensmittelpunkts. In München zum Beispiel sei es erlaubt und sogar erwünscht, dass die Menschen mitten in der Millionenstadt in der Isar schwimmen, sagt Thomas Kiwitt, der Leitende Technische Direktor des Verbands Region Stuttgart am Mittwoch am Rande einer Veranstaltung in Remseck-Neckarrems (Kreis Ludwigsburg), bei der Studenten Konzepte zur besseren Anbindung „des Erholungsraums Neckar“ an die Wohnsiedlungen in der Region Stuttgart erarbeiten. Zunächst am Beispiel von Remseck, Besigheim und Mundelsheim.