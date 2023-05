1 Vorstandschef Thomas Hitzlsperger baut um, personelle Konsequenzen sind die Folge – die AG erhält eine neue Struktur. Foto: dpa

Sportlich ist alles klar derzeit beim VfB Stuttgart – nun wird auch strukturell angepackt. Thomas Hitzlsperger verkündet seinen Umbau. Und einige Mitarbeiter werden an diesem Montag besonders zittern.









Stuttgart - Thomas Hitzlsperger ist locker dagesessen auf dem weißen Sessel im Fernsehstudio eines Bezahlsenders. Gewohnt freundlich, meist lächelnd und durchaus profund hat der Vorstandsvorsitzende des VfB Stuttgart auf die Fragen des Moderators Patrick Wasserziehr geantwortet. Es läuft ja auch gut beim Aufsteiger, und Hitzlsperger weiß sich in einer Fußballdebatte zu positionieren. Selbst wenn diese an Punkte gelangt, über die der AG-Chef des Fußball-Bundesligisten nicht in der Öffentlichkeit reden mag.