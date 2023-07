1 Vermutlich hat ein Blitzeinschlag einen Stromausfall in Pforzheim verursacht. Foto: IMAGO/Panthermedia/ryhor via imago-images.de

Ein Gewitter sorgt für Aufregung in Pforzheim: Die Feuerwehr muss zu zahlreichen Einsätzen ausrücken - überwiegend wegen durch einen Stromausfall fälschlich ausgelöster Brandanlagen.









Link kopiert

Diesen Artikel teilen











In mehreren Stadtteilen von Pforzheim und in den Gemeinden Ispringen und Keltern im Enzkreis ist in der Nacht zum Sonntag für knapp vierzig Minuten der Strom ausgefallen. Grund dafür war vermutlich ein Blitzeinschlag, wie ein Feuerwehrsprecher am Sonntagmorgen sagte.