Weil einer von ihnen zu laut ist, bekommen sich in einer Flüchtlingsunterkunft im Kreis Ludwigsburg zwei Männer in die Haare. Irgendwann eskaliert der Streit – und die beiden bewaffnen sich.

Gerlingen - In einer Gerlinger Flüchtlingsunterkunft (Kreis Ludwigsburg) ist am Donnerstagabend ein Streit eskaliert. Zwei Bewohner gingen mit Eisenstange und Staubsaugerrohr aufeinander los. Die beiden Männer müssen nun mit Strafanzeigen rechnen.

Wie die Polizei mitteilt, hatte sich am Donnerstag kurz vor 20 Uhr zwischen einem 45-Jährigen und einem 35 Jahre alten Mann ein Streit wegen Lärm entwickelt. In der Folge bewaffnete sich der 45-Jährige mit einer Eisenstange und wollte damit den Kontrahenten schlagen. Dem 35-Jährigen gelang es allerdings, die Stange zu greifen und traf damit wiederum den 45-Jährigen am Arm.

Im weiteren Verlauf habe sich der 45-Jährige nun mit einem Staubsaugerrohr ausgerüstet, mutmaßlich um sich gegen weitere Angriffe zu verteidigen, so die Polizei. Bei Eintreffen der alarmierten Beamten hatte sich die Situation offenbar weitgehend beruhigt. Der Rettungsdienst brachte den leicht verletzten 45-Jährigen in ein Krankenhaus.