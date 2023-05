Streit vor Club in Stuttgart-Mitte eskaliert

Zwei junge Männer geraten in einem Club in der Theo-Heuss in Streit. Als sie rausgeworfen werden, eskaliert die Situation vor dem Club. Die Polizei sucht Zeugen.









Ein bislang unbekannter Täter hat am frühen Sonntagmorgen einen 22 Jahre alten Mann im Bereich der Theodor-Heuss-Straße in Stuttgart-Mitte mit einer Glasflasche niedergestreckt und beraubt. Vorangegangen war offenbar ein Streit zwischen den beiden in einem Club. Die Polizei sucht Zeugen.