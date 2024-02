Streit ums Breuningerland Ludwigsburg: Tamm und Bietigheim-Bissingen wollen weiter gegen Erweiterung klagen

1 Das Breuningerland will umbauen und erweitern, die Nachbarkommunen Tamm und Bietigheim-Bissingen wehren sich. Foto: Werner Kuhnle

Schon seit Jahren zieht sich der Streit um eine Erweiterung des Breuningerlands hin. Am Mittwoch wurde erneut vor dem Verwaltungsgericht Stuttgart verhandelt. Einen Tenor, wie das spätere schriftliche Urteil ausfallen wird, gibt es offiziell erst am Freitag. Doch die Signale, die die vorsitzende Richterin in der Verhandlung aussandte, sprechen schon jetzt eine deutliche Sprache – und die lassen für Bietigheim-Bissingen und Tamm nichts Gutes vermuten.