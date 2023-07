1 Die türkische Marine hat erst im Frühjahr bei einem Seemanöver im östlichen Mittelmeer und in der Ägäis ihre Stärke demonstriert. Foto: picture alliance / AA/Arif Akdogan

Zwischen der Türkei und Griechenland nehmen die Spannungen zu. Im Streit über den militärischen Status der griechischen Inseln in der östlichen Ägäis droht der türkische Staatschef den Nachbarn, Verstöße gegen den Vertrag von Lausanne mit gezielten Maßnahmen zu ahnden.









Die Spannungen zwischen den verfeindeten Nato-Partnern Türkei und Griechenland spitzen sich weiter zu. Die jüngsten Drohungen des türkischen Staatschefs Recep Tayyip Erdogan gegen Griechenland erinnern an die Rhetorik des russischen Präsidenten Wladimir Putin, wenn er über seinen Krieg gegen die Ukraine spricht. „Wir beobachten die Politik des Nachbarlandes, die ein schlechtes Beispiel darstellt, sehr genau“, sagte Erdogan nach der jüngsten Kabinettssitzung in Ankara. Griechenland sei „politisch, militärisch und wirtschaftlich der Türkei nicht ebenbürtig“, so Erdogan. Dann kündigte der türkische Staatschef an: „Wir werden es nicht versäumen, unsere Rechte und Interessen zu verteidigen und dabei gegen Griechenland, wenn nötig, alle uns zur Verfügung stehenden Mittel einzusetzen.“