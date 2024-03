Streit um Holzofen in Kornwestheim: Nachbarn haben wegen Schreinerei die Nase voll

1 Rauch aus dem Ofen einer Schreinerei erzürnt in Kornwestheim viele in der Nachbarschaft. Foto: Jasmina Di Biccari

Weil der Rauch aus einem Holzofen sie stört, sammeln Anwohner in Kornwestheim Unterschriften. Die Stadt soll in der Sache handeln. Die Nachbarn fürchten um ihre Gesundheit, weil behandeltes Holz verbrannt wird. Was der Schreiner dazu sagt.











„Es ist unerträglich. Ich freue mich schon gar nicht mehr, nach Hause zu kommen.“ Jasmina Di Biccari aus Kornwestheim hat ein Problem, mit dem sie keineswegs allein ist. Seit Jahren gibt es wortwörtlich dicke Luft in ihrer Nachbarschaft. Ein Schreiner im Nachbarhaus verbrenne in seinem Holzofen behandeltes und lackiertes Holz. Immer wenn er dies tue, werde die ganze Nachbarschaft eingeraucht. Ein fürchterlich beißender Geruch verbreite sich in dem Viertel. Das sei gesundheitsgefährdend. „Ich kann meine Fenster nicht mehr offen lassen“, klagt Di Biccari. Sobald der Nachbar den Ofen anwerfe, sammele sich der Ruß in den Wohnungen der Nachbarn. Ist man bei offenen Fenster zu Hause, rieche man selbst wie aus der Räucherbude.