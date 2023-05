1 Zuerst sollte es vorübergehend sein, dann wurde für immer daraus: Das Red Baron und das benachbarte Top Air am Flughafen sind Geschichte. Foto: Horst Rudel

Fast 38 Jahre war das Gastrounternehmen Wöllhaf kaum wegzudenken aus dem Terminal 1. Dann kamen die Pandemie und ein blauer Brief vom Verpächter. Nun redet man über die bevorstehende Insolvenz des dortigen Wöllhaf-Tochterunternehmens. Was haben die 75 Beschäftigten zu erwarten?









Stuttgart - In den besten Zeiten gab die Gastrogruppe Wöllhaf am Flughafen bis zu 140 Menschen Arbeit – jetzt steuert ihr dortiger Ableger offenbar das Insolvenzverfahren an. Das hat der Rechtsanwalt der Wöllhaf Gastroservice Stuttgart Airport deutlich gemacht. Das war bei einem Termin am Arbeitsgericht Stuttgart. Denn wie es für die momentan noch 75 Beschäftigten weitergehen soll und was sie erwarten können, darum wird mit harten Bandagen gerungen.